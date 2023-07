Clamoroso Donnarumma | il Psg lo scarica?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Luis Enrique non ritiene Gianluigiil portiere perfetto per la sua idea di gioco e il Psg sarebbe pronto are il numero uno azzurro per cercare un'alternativa. L'ipotesi viene scritta dalla stampa francese e sarebbe clamorosa.si è trasferito a Parigi nell'estate 2021 dopo il successo nell'Europeo con la maglia della nazionale di Roberto Mancini, in un torneo in cui si era anche guadagnato il premio come migliore in assoluto della manifestazione. Ha un contratto da 10 milioni di euro netti più bonus fino al 2026 e non si vuole spostare dal Psg, anche se la concorrenza con un altro potenziale titolare (Lloris?) potrebbe finire per nuocergli. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

