Circolare Inps | ecco chi perderà il reddito di cittadinanza già da agosto

Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell'obbligo non hanno diritto al reddito di cittadinanza. Lo spiega l'in unacon le spiegazioni sulle modifiche introdotte con l'ultima legge di bilancio. ''A decorrere dal primo gennaio 2023, l'erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia ...Lo si legge nelladell'che spiega le misure previste nella legge di Bilancio. Sulle nuove regole del decreto di maggio trasformato in legge a luglio sarà diffusa una nuova. .L'ha diffuso, riguardo il Reddito di cittadinanza , unasulle norme sulla misura inserite nella Legge di Bilancio per il 2023 e ci sono diverse novità per la platea avente diritto e per i ...

Via il Reddito di cittadinanza ai ragazzi che lasciano la scuola, la stretta nella circolare Inps: chi perde l'assegno Open

Inps e Banca di Italia hanno concordato le date dei pagamenti da luglio a dicembre dell’assegno unico universale per figli a carico per il 2023 ...Home Adn Kronos Reddito cittadinanza 2023, giovani tra 18 e 29 anni: cosa cambia, nuove regole Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell’obbligo non hanno diritto al red ...