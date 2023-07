Cinema | le uscite del weekend 14-16 luglio | arriva il nuovo “Mission | Impossible”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilassisterà a diverseal, tra le quali spiccaDead Reckoning – Parte Uno. Ilcapitolo della saga con Tom Cruise non sarà la sola novità. Il fine settimana, dunque, regalerà diverse sorprese per il grande schermo: scopriamole tutte. Proseguono le novità alanche nel corso deldal 14 e il 16. Tra i nuovi titoli più attesi, che hanno fatto il loro debutto in sala in questi giorni, spicca indubbiamenteDead Reckoning – Parte Uno. Settimo capitolo della sagatografica incentrata sull’agente segreto Ethan Hunt, vedrà nuovamente Tom Cruise nei panni del protagonista. Così ...