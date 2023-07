Nuove accuse d'interferenze cinesi nel Regno Unito - dalle politica, all'economia, alle università - rimbalzano oggi sui media da un rapporto parlamentare sulle attività di Pechino.SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua auto, moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTOpodcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy ...... subito dopo aver inaugurato la prima parte di un suoimpianto di ingegneria da 10 miliardi di euro ined effettuato un corposo investimento per il potenziamento del complesso industriale ...

Cina: nuovo rapporto Gb denuncia 'le interferenze' di Pechino Espansione TV

PARIGI, 12 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Apparso rapidamente ai vertici del panorama artistico internazionale nel 2010 con un fatturato annuo di ...Il titolare delle Imprese e del Made in Italy: “”. Esiste “un rischio elevato di approvvigionamento delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole” sia per l’Europa che per i ...