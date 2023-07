Ciclismo | Mark Cavendish operato alla clavicola | correrà un altro anno?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Arrivano notizie sul conto di. Il forte velocista dell’Astana Qazaqstan è stato protagonista di una brutta caduta nel corso dell’ottava tappa del Tour de France che gli ha causato la frattura della. Una conseguenza importante, tale da impedirgli di ambire al record di successi (singole frazioni) nella Grande Boucle, dal momento cheè stato costretto ad abbandonare la corsa. Giova ricordare che il britannico sia già in possesso del primato vittorie di tappa al Tour (34), ma in coabitazione con il fuoriclasse belga Eddy Merckx. Considerato l’annuncio del ritiro agonistico a fine stagione, ci si chiede se il corridore avrà le motivazioni per posticipare il suo addio, per rendere esclusivamente suo il record. “Ho appena subito un intervento chirurgico...

Vedremo se Gianni Moscon avrà qualche spazio in più, ora che Cavendish è stato costretto al ritiro per una caduta nell'ottava tappa. LA SECONDA SETTIMANA - Al via domani con una tappa da fughe ... Inserito Cavendish, ritiratosi dal Tour de France a causa di una caduta, nella selezione per le prove su strada dei Mondiali di Glasgow che si effettueranno dal 3 al 13 agosto. La sua presenza sembra ...

Frazione per velocisti dopo la grande battaglia in Alvernia e in attese delle grandi salite del fine settimana tra Giura e Alpi ...Una convocazione da verificare. Come riportato dall'agenzia di stampa Reuters, Mark Cavandish è stato inserito nel lungo elenco di corridori che comporranno la squadra britannica al via dei Mondiali 2 ...