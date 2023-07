Ci sono stucchi del Serpotta | a Monreale tornerà a rivivere la Chiesa di Sant’Agata al Monte

(Di giovedì 13 luglio 2023)– Il Comune diha aggiudicato i lavori di consolidamento per il restauro delladial. La gara d’appalto si è svolta in modalità telematica e ha visto la partecipazione di 43 operatori economici, di cui 27stati esclusi. Costruita nel XVII sec. dalla compagnia del. Lalive.it)

... restauro e rifacimento di parte degliinterni, riqualificazione dei servizi igienici in ... "state tante le criticità che abbiamo dovuto affrontare dal 5 agosto 2019 ad oggi sia sul piano ...Tra affreschi,e mosaici, pregiati materiali, case e giardini, Pompei è un luogo che ... le Terme e le Necropoli, costruite fuori delle mura cittadine come stabilito dalle leggi romane,...... 1350 in quello 'blu' in Viale, oltre 500 nel parcheggio 'arancione' suddiviso tra l'area ... Informazioni sull'eventodisponibili sull'app Barley Arts X Bruce e su www.barleyarts.com . ...

Non credevo ai miei occhi, dopo averlo fatto anch'io sono rimasto di ... Wineandfoodtour

Due imputati maggiorenni all'epoca dei fatti assolti dalle accuse di omicidio e lesioni per il caso di Simone Stucchi, il cui assassinio si era consumato a Pessano con Bornago il 29 settembre 2021. La ...