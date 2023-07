Chiariello rivela | ‘Napoli | arriva un giocatore importante”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Umbertodiscute l’arrivo del nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, e anticipa unacquisto per la squadra. Calciomercato Napoli. Umberto, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha commentato l’arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e ha anticipato unacquisto per la squadra. Parlando a Radio Napoli Centrale,ha discusso l’approdo di Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, al Napoli. “Il direttore sportivo non è una star, è al servizio del presidente e dello scouting, facendo da intercapedine,” ha detto. “De Laurentiis ha sorpreso tutti scegliendo Meluso, un nome a sorpresa.”ha poi parlato del ruolo del direttore sportivo nel calcio moderno, sottolineando ...