Chiara Ferragni | Vittoria e Leone pazzi di nonna Marina Di Guardo La ' felicità' nelle foto della vacanza in Sardegna

(Di giovedì 13 luglio 2023) L' estate è un periodo complicato per chi lavora, perché scuole e asili chiudono e non si sa dove lasciare i propri figli. Come fare? Vengono in aiuto le nonne . E lo sa beneche...

è volata a Londra, per assistere al torneo di tennis di Wimbledon . Giacca e shorts bianchi in lino, abbinati a camicia a righe e cappellino verde, l'imprenditrice digitale ha ...L' estate è un periodo complicato per chi lavora, perché scuole e asili chiudono e non si sa dove lasciare i propri figli. Come fare Vengono in aiuto le nonne . E lo sa beneche nelle ultime ore si trova a Londra in occasione di Wimbledon mentre i suoi figlioletti, Vittoria e Leone si trovano in Sardegna con la nonna , Marina Di Guardo . D'altronde: 'I ...Tropez Leggi Anche Fedez e, primo weekend nella nuova villa sul lago di Como Ma quanto guadagnano con un singolo post gli influencer I compensi crescono anche in base ai follower: '...

Premiata la giovane sarda che ha criticato Chiara Ferragni: "Per sentirsi liberi non serve pubblicare foto nudi" Casteddu Online

Chiara Ferragni è volata a Londra per qualche giorno, lo ha fatto per partecipare per la prima volta nella sua vita al Torneo di Wimbledon ...Le due star del basket hanno intonato le più celebri canzoni napoletano sotto la limonaia del ristorante Da Paolino. L’isola si conferma meta mondana e romantica, con Di Caprio versione turista e le n ...