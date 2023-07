Chiara Ferragni debutta a Wimbledon | il suo look e tutti quelli delle celeb al torneo di tennis più famoso del mondo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Chi crede si tratti di un evento sportivo sbaglia di grosso:è oramai una passerella irrinunciabile per divi di serie tv, attori e attrici, cantanti e socialite. Royal compreso. Un appuntamento moda dove vedere i migliori outfit per l'estate con tendenze tutte da copiare

L'imprenditrice italiana, ospite del celebre torneo di tennis, non ha resistito al fascino dei prati inglesi e alla possibilità di sfoggiare un outfit estivo dallo stile british ed esclusivo. Del ...ha condiviso una serie di foto a Londra , tra cui alcune di lei seduta a una tavola imbandita per una colazione speciale, in un corner allestito da un famosissimo brand di moda. L'...Anche la nostra, un anno dopo, ha sfoggiato questa particolarissima borsa da migliaia di euro. L'abito Schiapparelli effetto patatine fritte : la vincitrice dell'Oscar come migliore ...

Chiara Ferragni, Vittoria e Leone pazzi di nonna Marina Di Guardo. La «felicità» nelle foto della vacanza in S leggo.it

Chiara Ferragni è volata a Londra per qualche giorno, lo ha fatto per partecipare per la prima volta nella sua vita al Torneo di Wimbledon ...Chiara Ferragni ha partecipato per la prima volta a Wimbledon: 'imprenditrice ha scelto un look a tema tennis che ha conquistato i fan.