“Chi l’ha visto?” | spunta l’ultima foto di Kata

(Di giovedì 13 luglio 2023) News Tv.ultima. Nel corso dello speciale di “Chi”, in onda ieri sera su Rai 3, è stata mostratache ritrae la piccola, scomparsa lo scorso 10 giugno dal quartiere Novoli di Firenze. Potrebbe essere un dettaglio importante per capire che cos’è successo aquel maledetto giorno e soprattutto dove sia finita. (Continua…) Leggi anche: “Mattino 5”, la notizia da brividi sulla scomparsa diLeggi anche:scomparsa, il mistero del cancello a “Chi?” La scomparsa diLa vicenda legata alla scomparsa diha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La piccola, di appena ...

... quando arrivò'argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel ...lavorando e presto ne presenteremo una che sorprenderà -detto ... c'è la 10 km con Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi:...Esprimendo totale incertezza su cosa potrebbe accadere'anno prossimo con le elezioni del parlamento europeo (esclamato: 'lo sa Non sono sicura di come cambierà') la Jacksonribadito che ......del partito orfano del suo leader si riunirà per eleggere... Sono 213 i consiglieri chiamati a eleggere, a porte chiuse, i'... Il partitodiffuso i dettagli tecnici della riunione del consiglio ...