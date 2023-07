Chi è stato nominato quest’anno agli Emmy Awards 2023? Sicuramente The Last Of Us

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) La Television Academy ha reso note oggi le nomination per i Primetime. La star di Community, Yvette Nicole Brown, e il presidente della Television Academy, Frank Scherma, hanno annunciato le nomination per le categorie principali a partire dalle 11.30 ET/8.30 PT, per una premiazione che al momento è prevista per il 18 settembre. Se tutto andrà bene, la cerimonia dovrebbe andare in onda su Fox il 18 settembre, ma con lo sciopero in corso della Writers Guild of America e l’incombente sciopero della Screen Actors Guild – insieme alle nuove indiscrezioni secondo cui i dirigenti degli studios non hanno intenzione di impegnarsi con gli sceneggiatori – sembra probabile che la cerimonia sarà ridimensionata, o forse addirittura cancellata, almeno per quanto riguarda un evento televisivo. Ecco chi è...