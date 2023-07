(Di giovedì 13 luglio 2023)è convolato a nozze con la compagnaDe. Chi è la donna che è riuscita a cambiargli la? Il noto imprenditore, fratello maggiore di Gianni e Donatella, si è sposato per la seconda volta all’età di 78 anni con la sua compagna da unaDe. Il matrimonio si è tenuto a Roma, con una fantastica cerimonia religiosa alla quale hanno partecipato diversi volti noti del mondo dello spettacolo. La coppia – che aspettava di convolare a nozze dal 2020 – è riuscita finalmente a coronare il suo sogno.De, tutto sulladi(Instagram ...

A farlo sapere è la Regione in una nota dopo che il prefetto di FirenzeFerrandino ha ... al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità e perverrà ospitato - si legge - . ...ben comincia è alla metà dell'opera'. Non c'è verità più indovinata e Rimini sembra avere preso ... a partire da venerdì 23 giugno e fino a venerdì 21 luglio, gli spazi dell'Arenada ...A/CompagniaSelva debutta al Chianti Festival. Grazie alla Fondazione Toscana Spettacolo ... il gruppo storico che ha portato anche al Festival di SanRemo le canzoni diun tempo lavorava ...

Chi è Francesca De Stefano, moglie di Santo Versace: età, carriera, vita privata Grantennis Toscana

Il dj interviene sui casi di cronaca relativi a ragazzi e molestie. E lancia un appello: "Insegnate ai vostri che ci sono dei limiti" ...La studiosa, autrice di un saggio sul tema, spiega come precariato e stress hanno cambiato il nostro approccio al lavoro ...