Charlene di Monaco esclusa dalla vacanza sullo yacht di lusso E Alberto se ne va

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 luglio 2023)diha rallentato gli impegni di lavoro tanto da alimentare rumors sulla sua sparizione. Ma una cosa è certa, non è incon le cognate Carolina e Stéphanie di. Infatti, la Principessa non viene mai invitata a trascorrere qualche giorno di riposo sull’esclusivodi famiglia.diisolata da Carolina e Stéphanie Come è noto,dinon si è mai completamente integrata nella famiglia di suo marito. La Rocca resta per lei quasi un luogo estraneo, che senz’altro non appartiene al suo DNA. Poi con Carolina ha sempre avuto difficoltà a relazionarsi. Sono donne molto diverse e dal carattere forte. La sorella diha ceduto con difficoltà ...