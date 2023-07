(Di giovedì 13 luglio 2023) Ovunque sarà, sarà nel blu. Quello accecante del cielo inondato dal sole e quello vibrante delche luccica di mille colori: trasparente e smerigliato come l'acquamarina. L'estate è iniziata e ...

L'estate è iniziata e, la figlia di Ilary Blasi e Francescosi gode le vacanze a Palm Island , l'isola del Mar dei Caraibi. Sembra proprio che l'ex capitano giallorosso non abbia ...Ilary Blasi, il bikini in vacanza infiamma i fan: il micro due pezzi a striscioline lascia poco all'immaginazione, il tenero gesto per mamma Ilary: 'Molte donne fanno cose nobili ma tu ...Mentre la Blasi è volata a Rio con il suo statuario compagno teutonico, l'ex Francescosta facendo un viaggio con i loro tre figli Cristian, 17 anni,, 16, e Isabel, 7, e la sua nuova ...

Chanel Totti, la foto in bikini nel mare con i fenicotteri rosa infiamma i fan: «Sembri una sirena» leggo.it

Ovunque sarà, sarà nel blu. Quello accecante del cielo inondato dal sole e quello vibrante del mare che luccica di mille colori: trasparente e smerigliato ...Dall’altra Ilary Blasi, una delle showgirl più apprezzate degli anni 2000 e co conduttrice per moltissimi anni de “Le Iene“, fra le trasmissioni di punta delle reti Mediaset. Il fratello dell’ex capit ...