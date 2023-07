Cetara | tornano nuovamente le Giornate dell’Oro Giallo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Torna protagonista il limone a. Sull’orodella costiera, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione di promozione sociale L’Innesto propone due giorni di riflessioni. I temi specifici trattati quest’anno sono il valore della limonicoltura per il territorio e il ruolo delle associazioni nella tutela dell’identità e delle tradizioni locali. Si parte sabato 15 luglio 2023, alle ore 19,00, con un serrato confronto su Il valore del limone, il lavoro dei contadini. Ai saluti istituzionali dei rappresentanti del comune (il consigliere delegato all’agricoltura Umberto Benincasa e il consigliere delegato al turismo Daniele D’Elia) seguirà l’introduzione del tema, a cura del presidente Secondo Squizzato. Moderati dal giornalista Emiliano Amato, direttore de “Il Quotidiano della Costiera”, si susseguiranno gli interventi del ...

