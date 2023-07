Celta | Carles Pérez | “Fin dall’inizio volevo restare qui”

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-13 14:02:57 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: C.Arlesè entusiasta di continuare a Vigo, almeno fino al 2027, ed essere un calciatore a tutti gli effetti del, dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione. Campionato in cui ha gareggiato 35 partite di campionato, accumulando 2.145 minuti, segnando 3 gol e dando 5 assist. In Coppa ha partecipato a 3 partite, con 263 minuti, e segnato 2 gol. Per quanto riguarda il catalano, ha detto il presidente Carlos Mourio: “Non ha bisogno di presentazioni perché è con noi da tanto tempo. Ha scommesso su di noi, come ha fatto la prima volta. Non voleva andare in nessuna squadra che non fosse ile per questo lo è stato molto facile negoziare con la Roma“ Nel frattempo, l’esterno ha detto questo giovedì: ...

Perez e Villar infatti non lo hanno incrociato in questa ultima stagione. E l'esterno è già tornato alVigo mentre il centrocampista è fuori dal progetto e verrà ceduto. Prima di loro c'...... Tahirovic all'Ajax (8 mln di plusvalenza), Volpato (7.5 mln di plusvalenza) e Missori (2.5 mln di plusvalenza) al Sassuolo, Kluivert al Bournemouth (7 mln di plusvalenza),Perez alVigo ...Adesso si risale dall'apnea e si può finalmente ragionare sul capitolo cessioni senza fretta, senza alcun braccio di ferro, vedi per esempio le offerte al ribas - so delVigo perPerez. ...

Roma, ceduto Carles Perez al Celta Vigo: è ufficiale Corriere dello Sport

Obiettivi: Adli (c, Milan), Dovbyk (a, Dnipro), Miretti (c, Juventus), Nzola (a, Spezia), Ranocchia (c, Juventus), Sansone (c, Bologna), Sohm (c, Parma), Verde (c, Spezia), Zanoli (d, Napoli) ...Dopo aver concluso diverse cessioni entro il 30 giugno i giallorossi ora puntano a rinforzare il proprio reparto offensivo visto l'infortunio di Abraham ...