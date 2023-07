CdS – Vlahovic in stallo | la Juve anche

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-13 15:06:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: INVIATO A TORINO – L’attacco cambia. O meglio cambierà. Perché in un mercato continentale in cui almeno cinque o sei top club cercano nuovi centravanti e/o esterni offensivi, è praticamente impossibile che lacone Chiesa in vetrina resti fuori dai giri. Prima in uscita e poi in entrata. E il problema in questo momento è la fase di uscita.e Chiesa sarebbero pronti a salutare lama, nonostante diversi club europei siano interessati ai due, il quadro non è così semplice. Primo perché dalla Continassa sarebbero più propensi a un solo sacrificio; e secondo perché per arrivare al serbo e all’azzurro servono rispettivamente – e almeno – 65 e 55 milioni. Attesa...