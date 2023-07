Cavani verso il Boca Juniors | accordo imminente | “E’ il mio sogno”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’ex attaccante del Napoli, Edinson, sembra essere orientato a continuare la sua carriera in Argentina con la maglia del. L’ex attaccante del Napoli, Edinson, sta per lasciare l’Europa, ma non per l’Arabia Saudita: il suo prossimo destino sembra essere il Sudamerica. Durante un’intervista con Radio Pasion Futbol Sudamericano, l’ex giocatore di Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia ha dichiarato di sognare di giocare per il: “Parlo spesso con Riquelme. Come tutti sanno, anche lui è consapevole del miodi giocare nella Bombonera con la maglia del. Spero che un giorno questosi avveri. Mi piacerebbe disputare la Libertadores o la Copa Sudamericana, ...