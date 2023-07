Catambra | la pianta anti zanzare super efficace | funziona davvero!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 13 luglio 2023): lache devi conoscere Se sei appassionata di pollice verde e durante la stagione estiva leti divorano puoi utilizzare la(Catalpa e Catalpah). Laè unache secondo alcuni studi è davvero moltocontro qualunque tipo di zanzara e può essere anche utile per tenere lontani atri insetti come ad esempio le mosche. Questaè nota con il nome di Catalpa di Ambrogio e appartiene alla famiglia delle Bignoniaceae che è originaria del Sud America. Come detto sopra la sua caratteristica è quella di tenere lontane ledal nostro ambiente in modo completamente naturale. Laè una...