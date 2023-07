Casoria | nuovamente ripulita via Cantariello

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) È stata completata la rimozione dei rifiuti ingombranti che ostruivano il passaggio e la visuale degli automobilisti che percorrono via. Ciclicamente nota come una zona del degrado per i continui sversamenti abusivi e roghi tossici, la strada grazie ad un’intervento dall’assessora alle Politiche Ambientali Paola D’Ambrosio ha ora un aspetto completamente nuovo rispetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.