Caso Scieri | condannati a Pisa a 26 e 18 anni due ex caporali

La vicenda Ilera stato riaperto nel 2018 dalla Procura di Pisa dopo che una commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che il parà non si fosse suicidato, come ipotizzato in un ...... dopo che ilera stato archiviato come suicidio , arrivò nell'estate di cinque anni fa: la procura di Pisa arrestò Panella, caporale e capocamerata a cui era stato assegnato. Vennero ...La corte d'assise sentirà tre donne, poi le parti discuteranno nuovamente: seguirà la camera di consiglio. A giudizio Alessandro Panella e Luigi Zabara, i due ex caporali Folgore accusati di omicidio ...

Caso Scieri, condanne a 26 e 18 anni per la morte in caserma del ... LA NAZIONE

Condannati a 26 e 18 anni di reclusione Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati dell’omicidio di Emanuele Scieri, il para siracusano trovato morto a Pisa.La corte d’assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni, per la morte di Emanuele Scieri, il p ...