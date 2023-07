Caso La Russa | il drammatico sfogo del padre della ragazza | italiani impietriti

(Di giovedì 13 luglio 2023) È sulla bocca di tutti ilche vede Leonardo Apache La, figlio di Ignazio La, accusato da unadi violenza sessuale. La giovane ha dichiarato di essersi svegliata nel letto del ragazzo dopo una nottata in discoteca in cui non ricorda nulla. Ad intervenire è il22enne con un. Leggi anche: La: «Dimissioni da presidente dell’Inter Club? Semmai dal Senato» Leggi anche: Elena Sofia Ricci al settimo cielo, arriva l’annuncio più bello: cosa succedeLa, lodeldelA parlare adesso è il...

... già scosso da unsimile qualche anno fa. Incinta al nono mese, Francesca morta a 27 anni in un incidente: niente da fare per la bimba che sarebbe nata tra qualche giorno Leonardo La, ...NelDelmastro di una palese violazione di carte riservate per scatenare un attacco politico in Parlamento. La vicenda Lafiglio poi è del tutto privata e c'è da mettersi a ridere al solo ...Paolo Mieli, ospite del programma In Onda su La7 il 12 luglio, ha commentato le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulLa. Lo storico e giornalista ha provocato lo studio, premettendo: " Voglio litigare un po' con voi... " "Non è che ogni giorno Meloni può parlare, esistono anche la Nato, l'Ucraina...", ...

Le parole del padre della ragazza che ha denunciato il figlio di Ignazio La Russa, intervistato dal quotidiano La Verità ...La difesa dell’Anm. Nuovo attacco a Kiev. Il G7 blinda Zelensky. Salvatore Borsellino contro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Sessantasei ...