Caso figlio La Russa | sentito dai pm il titolare della discoteca

(Di giovedì 13 luglio 2023) Uno dei dei titolari del club Apophis è statodai pm che indagano sulche riguarda Leonardo Apache La(CHI È),del presidente del Senato Ignazio. Il ragazzo è indagato per violenza sessuale ai danni di una giovane incontrata la sera del 18 maggio nel club milanese. Le audizioni, già programmate, proseguiranno anche domani e saranno concluse, per quanto riguarda la prima tornata di deposizioni, entro il fine settimana.

... è stato sentito oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese che vede indagato per violenza sessuale il21enne del presidente del Senato. La sua audizione è una di quelle che sono state ....

Caso figlio La Russa, ragazza conferma accuse di violenza nei confronti di Leonardo Apache Sky Tg24

Anche uno dei titolari del club Apophis, la discoteca nella quale la 22enne incontrò la sera del 18 maggio scorso Leonardo Apache La Russa, è stato sentito oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese che ...Gli eredi e figli di Berlusconi non hanno ancora accettato il patrimonio. Si discute su chi deve pagare la somma a Fascina e Dell’Utri ...