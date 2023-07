Caso Bonucci | ecco quanto costa alla Juve

Capitan, per esempio, è davvero da considerare un 'ex' a tutti gli effetti come Cuadrado, ... con tutti i rischi del. E' vero che il piatto piange in senso economico, ma è altrettanto vero ......bianconeri potrebbero tentare l'affondo nelin cui dovesse partire Bremer , visto lo stallo delle situazioni Vlahovic e Chiesa in ottica cessioni e vista la possibilità che Alex Sandro e...Indi partenza di, la Juventus potrebbe puntare su Aymeric Laporte, fresco campione d'Europa con il Manchester City di Guardiola. Non è l'unico centrale seguito dalla società bianconera, ...

Addio Bonucci, la Juventus fa sul serio: calciatore fuori rosa Fantacalcio ®

Il nuovo direttore sportivo Giuntoli è andato a casa del difensore in Toscana insieme a Manna: tutti i dettagli ...Leonardo Bonucci è sul mercato. Il difensore della Juventus è stato raggiunto nella sua casa in Toscana da Giuntoli e Manna ed ha ricevuto la comunicazione. La prima reazione del calciatore è stata ...