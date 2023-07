Carta ‘Dedicata a te’ | una elemosina data a pochi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladedicata a te è la nuova misura del Governo Meloni per contrastare il caro-vita. Vediamo come funziona, i requisiti e cosa non va. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

...oggi il lancio di una nuova offerta speciale annualea coloro che studiano all'Università . Gli studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all'Università riceveranno una......anche lo speciale riconoscimento dell'ente consortile piemontese per unavini che valorizza il binomio bollicine e pizza . Si tratta della quarta tappa del viaggio della guida online...Si sta facendo il countdown per la nuovaservizia Te , che debutterà dal 18 luglio e permetterà a più di un milione di famiglie in Italia di avere un bonus di 382, 50 euro da usare per fare la spesa e acquistare beni di prima ...