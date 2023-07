Carrozza | Creatività nella scienza è la radice dell' espressione artistica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Il binomio arte eè molto importante per comprendere che lache applichiamoè la, quindi sono due fenomeni intrecciati legati al nostro cervello e alla nostra cultura. Le donne hanno spesso congiunto la passione per l'arte e quella per lae negli anni hanno sofferto di una eccessiva marginalizzazione rispetto al loro contributo, sia in campo artistico che scientifico. Oggi, questo non avviene, abbiamo settoricome la Medicina o la Bioingegneria dove le donne sono molto presenti, perché coniugano la volontà di essere utili e di avere un impatto sociale, con l'aspetto scientifico-tecnico. ...