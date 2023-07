Carolyn Smith e il tumore | come sta? In ospedale per la chemio | «Ho toccato il fondo e pensato di mollare | per fortuna non l’ho fatto»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 13 luglio 2023)torna a parlare della sua lotta contro il. La giurata di Ballando con le stelle, da tempo assente dai social, ha pubblicato un video dall’per aggiornare sulle sue condizioni. «Non èto il mio periodo migliore, a volte devi toccare ilper ripartire, ma io non mollo», ha detto. A marzo ha annunciato che il cancro è tornato nella sua vita per la terza volta.ha raccontato di non potersi operare.affrontando ilcon laterapia. La giurata di Ballando non ha affrontato un periodo facile: «Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, ...