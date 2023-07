Carol Maltesi | l' assurdità delle attenuanti a chi fa a pezzi una donna

(Di giovedì 13 luglio 2023) La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha deciso: Davide Fontana, imputato per l’omicidio di, uccisa a martellate e sgozzata nel gennaio 2022, quindi fatta a, nascosta per settimane in un freezer acquistato per l’occorrenza e poi messa in un sacco del pattume e abbandonata per strada, è stato condannato a 30 anni di carcere (che, in fase di esecuzione, saranno sicuramente molti di meno). Segui su affaritaliani.it

Per i giudici che lo hanno condannato a 30 anni anziché all'ergastolo , così' come chiedevano pm e parti civili, il bancario e food blogger Davide Fontana uccise l'attriceperché la 26enne 'si stava allontanando da lui, scaricandolo' per trasferirsi dal figlioletto di 6 anni a Verona. Riconosciuto dai periti sano di mente, secondo il Tribunale di Busto ...Sentenza shock sull'omicidio di: Davide Fontana, il bancario che nel gennaio del 2022 ha ucciso la 26enne durante le riprese di un video hard casalingo facendone a pezzi il corpo, è stato condannato a 30 anni di ...Omicidio, al suo killer 30 anni di carcere. Le motivazioni della sentenza La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha deciso: Davide Fontana, imputato per l'omicidio di, uccisa a ...

«Lei disinibita, lui innamorato: si è sentito usato». Le motivazioni dei giudici che hanno negato l'ergastolo al killer di ... Open

Lo si legge nelle motivazioni con cui un mese fa i giudici del Tribunale di Busto Arsizio hanno condannato a 30 anni di reclusione anziché all'ergastolo, come chiesto dalla procura, il killer di Carol ...È stata presa a martellate, sgozzata, fatta a pezzi, rinchiusa in un congelatore e poi gettata via in quattro sacchi neri.