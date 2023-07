“Carol Maltesi disinibita | lui l’ha uccisa perché lei lo aveva usato” | condannato a 30 anni e non all’ergastolo l’assassino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Si è reso conto che la giovane esi era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avessee ciò ha scatenato l’azione omicida”. Sono queste le motivazioni del Tribunale di Busto Arsizio ha deciso di condannare a 30e non(come chiedeva il pm) Davide Fontana, bancario di 44, per aver ucciso a martellate e con una coltellata alla gola l’11 gennaio 2022, 26, a Rescaldina, nel Milanese. Ne fece a pezzi il corpo che tenne per settimane in un freezer ordinato su Amazon, poi provò a bruciarlo con un barbecue per poi gettarlo in un burrone nel Bresciano, fino a quando un passante, per ...