(Di giovedì 13 luglio 2023) La sfrenata corsa ai prezzi e la perdita di potere di acquisto stanno minando la capacità dio delle famiglie italiane che continua ad essere messa sotto pressione. Secondo un’ultima rilevazione fatta dalla Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) alla fine del primo trimestre del 2023 per far fronte alsi sono bruciati ben 89,5di. Una somma che è destinata a crescere visto che i tassi di interesse della Bce continueranno ad alzarsi per tutto il 2023 e l'inflazione scende, ma troppo lentamente. Energia e materie prime I prezzi delle materie prime sembrano essersi relativamente stabilizzati nel primo semestre 2023, dopo la forte crescita registrata nel 2022. L'andamento dei mercati energetici ha dunque fatto registrare delle quotazioni all'ingrosso del gas in ...

'È mancato unamico - lo ricorda il sindaco Massimo Medri -, una persona che ha sempre dato ... Ha vissuto unapiena di amore e passione per Cervia e per il Borgomarina, che considerava la sua ......del suo catalogo musicale mentre è in, che considera il suo patrimonio più prezioso, ma una volta morta, i suoi figli potrebbero essere tentati di fare bingo, negoziando la sua vendita a...don Stefano , vorrei intraprendere la missione di sacrista. Quale iter devo seguire, a chi devo rivolgermi Sono disponibile anche per un eventuale trasferimento. Giorgio MaglioccaGiorgio , non tutte le parrocchie e santuari hanno un sacrista. Secondo i dati ufficiali dell'Inps è oggi un lavoro svolto da oltre 2.000 persone assunte con regolare contratto. Il 30% di loro ...

Caro vita, in fumo 90 miliardi di risparmi Panorama

I tassi di interesse della Bce continueranno ad alzarsi per tutto il 2023, costringendo così le famiglie italiane a erodere i risparmi per far fronte alle spese di tutti i giorni ...Dall'Italia poco accogliente, all'Islanda che accoglie i pochi stranieri che ci vanno a vivere con le braccia aperte. E' la storia Roberto Luigi Pagani, cremonese con 230mila follower ...