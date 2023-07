Carenza di personale nel comparto di Salute Mentale dell' Asl Salerno | la denuncia della Fials Salerno

(Di giovedì 13 luglio 2023) La, ancora una volta, le criticità inerenti riferite alladiInfermieristico, operatori socio sanitari emedicoafferente all'...

La Fials Salerno denuncia, ancora una volta, le criticità inerenti riferite alladiInfermieristico, operatori socio sanitari emedico della Salute mentale afferente all'Asl Salerno. "A causa delladi, si favorisce un incremento dei ...... 'Nessuna assunzione straordinaria diper compensare i pensionamenti, come dimostra la drammaticadi poliziotti nella nostra Provincia, stipendi fermi al 2021 (per i dirigenti poi ...Lungi da noi snobbare qualsiasi nuovo servizio, se questo porta denaro nelle asfittiche casse, ma ignorare che ladiè il vero male di RT è quanto meno imbarazzante, sapendo che per ...

Carabinieri, carenza di personale nell'Arma: "Stressati e in difficoltà a recuperare energia" TGCOM

La Fials Salerno denuncia, ancora una volta, le criticità inerenti riferite alla carenza di personale infermieristico, socio sanitario e medico della Salute mentale afferente all’Asl Salerno. “A causa ...La Fials Salerno denuncia, ancora una volta, le criticità inerenti riferite alla carenza di personale Infermieristico, operatori socio sanitari e personale med ...