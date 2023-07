Carboni | da Galliani presente anche Riso per il prestito al Monza ? IN

(Di giovedì 13 luglio 2023)a un passo dal passaggio al. Con lui, a casa di Adriano, c’èil suo agente Giuseppe. Le novità dal nostro inviato Roberto Novella. A UN PASSO ? Valentinsta svolgendo tutto l’iter per diventare un giocatore delin vista della prossima stagione. L’Inter lo cede in. A casa di Adriano, proprio in questo momento, c’èGiuseppecon il giocatore nerazzurro. Si procede verso la chiusura del passaggio alla presenza dell’agente, come riferito dall’inviato di Inter-News.it Roberto Novella. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilcontenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

IT - Il Monza non si ferma a Cittadini e al ritorno di Izzo,lavora per un altro colpo in ... blindati in via UFFICIALE Valentine Francesco Pio Esposito a con soluzioni pluriennali.14.Sul tavolo potrebbe finire anche il cartellino di Franco, attualmente a titolo temporaneo ... Inoltre- come raccolto da Calciomercato.it - nei negoziati per il 24enne brasiliano ha ......profilo di Pinamonti già sondato lo scorso anno mentre la tentazione Icardi - pupillo di- ... fino alla permanenza a titolo definitivo di Francoattualmente in prestito in quel di ...

Monza, Carboni day: ora la firma a Casa Galliani Sportitalia

Dopo le visite mediche sostenute in queste ore, Valentin Carboni è pronto a porre la propria firma sul contratto che lo legherà al Monza ...Operazione conclusa tra l'Inter e il Monza per la cessione in prestito di Valentin Carboni. Ecco tutti i dettagli ...