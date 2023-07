Lo annunciano il governatore della Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai disagi legati alla chiusura della galleria Monte Giugo, in, dopo l'...... anche se in ballo c'è il possibileautostradale che potrebbe registrarsi nel fine settimana, ...dai cantieri per i lavori di ripristino potrebbe trasformare i viaggi sull'autostradain un ...Genova - Ancorae disagi sull'autostradaGenova - Livorno per i restringimenti di carreggiata causati dai lavori per il ripristino della galleria del monte Giugo dove si è incendiato un pullman turistico ...

Caos A12: Toti e Giampedrone, pronto piano di protezione civile Agenzia ANSA

C'è anche un piano di protezione civile d'intesa con i Comuni e Anas per l'Aurelia e la strada della Fontanabuona, con la sospensione di tutti i cantieri e con la Protezione civile "pronta a interveni ...SESTRI LEVANTE - Quella raccontata da Federico Sartorelli, titolare di una farmacia a Sestri Levante ma residente a Genova e tutti quindi i giorni pendolare in autostrada (in moto per provare a far pr ...