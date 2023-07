Camorra | condannato a 24 anni il boss Antonio Moccia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Tribunale di Napoli haa 24di carcere, ritenuto per seiil reggente dell’omonima famiglia malavitosa che dal napoletano si è estesa fino alla capitale. La sentenza è giunta al termine di un iter giudiziario durato ben 12: per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La colpa di Di Dato, giàin passato per crimini legati alla, era di non aver onorato un debito di 7.500 euro e aver fatto sparire una pistola ricevuta da Samardzic. La 'galera a ...I giudici popolari, presieduti dal togato Fiorella Casadei, hannoIvan Dumbobic, croato ...ci fu all'epoca dell'indagine anche il sospetto della criminalità organizzata e della nuova...... l'interessato era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli ed eseguita dalla Dia, a seguito della quale venivaalla pena di 7 ...

La Corte d'Assise di Appello di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Salvatore Tamburrino per l'omicidio dell'ex moglie Norina Matuozzo, avvenuto ...