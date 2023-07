Cammarano M5s | “Tubercolosi bovina | richiesto tavolo tecnico all’assessore Caputo”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno segnala un allarmante aumento, nel salernitano, dei casi di, ed in particolare nelle aree collinari dell’Alto Sele, dei Monti Picentini e del Cilento Interno, con un totale di 30 focolai su 32 registrati in Campania. Parliamo di aree interne in cui l’agricoltura e la zootecnia rappresentano le principali fonti di reddito e una tale circostanza appare particolarmente grave se si considerano le dannose conseguenze non solo per gli allevatori direttamente ed indirettamente coinvolti ma anche per tutta la filiera agricola campana. L’abbattimento forzato degli animali, il blocco delle consegne di latte e prodotti derivati e la perdita dei contributi comunitari legati al pascolamento sono solo alcuni esempi del danno considerevole, attuale e potenziale, causato ...

Il consigliere regionale del Michele ha presentato un'interrogazione a risposta scritta: 'Nel delicato momento della stagione estiva, il provvedimento dell'Asl di Salerno mette a ... Bisogna mettere in campo misure correttive immediate per affrontare le lacune nel servizio sanitario - conclude - soprattutto nei comuni dell'area cilentana'.

Cammarano (M5S): “Tubercolosi bovina nel salernitano, richiesto tavolo tecnico all’assessore Caputo” Info Cilento

