Calendario Verona Serie A | date e programma di tutte le partite | le avversarie giornata per giornata

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lo spareggio salvezza con lo Spezia, così come le vacanze, sono oramai un lontano ricordo per l’Hellas. Gli scaligeri infatti, dall’11 luglio sono ritornati ufficialmente a lavoro per preparare la stagione che verrà: la stagione diA 2023/2024. I gialloblù dopo un campionato avvincente e ripreso nelle ultime giornate, parteciperanno ancora alla massimaed esordiranno proprio tra 37 giorni: sabato 19 agosto a partire dalle ore 18.30 al Castellani di Empoli. In ogni caso, in questo momento, ilsta affrontando il ritiro pre-campionato, che è iniziato l’11 luglio e terminerà solamente il 23 luglio. Gli allenamenti si svolgeranno a Primiero San Martino di Castrozza, località in provincia di Trento. Il lavoro sarà lunghissimo da svolgere per preparare al meglio la prossima annata. Saranno diverse ...