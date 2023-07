Calendario Udinese Serie A | date e programma di tutte le partite | le avversarie giornata per giornata

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per la sesta volta nella sua storia l’incontrerà la Juventus nella gara d’esordio diA. Solo una volta si è giocato a Torino (2015/16) nell’unica occasione in cui i friulani sono riusciti a trionfare nel match di apertura contro i bianconeri piemontesi. Curiosamente,-Juventus è stata l’ultimadello scorso campionato e sarà la prima del 2023/24. La squadra di Andrea Sottil, che nella passata stagione aveva messo insieme 21 punti nei primi 10 turni, è chiamata a sfruttare ancora una volta al massimo lo stesso arco temporale. Se è vero che sul suo cammino incontrerà Juventus e Napoli, le altrepotrebbero proiettare l’subito fuori dalla lotta salvezza, come accaduto nella passata stagione. Anche perché subito dopo, dall’11mo ...