(Di giovedì 13 luglio 2023) Domani, venerdì 14, inizierà l’avventura deineidi Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi. Si partirà, però, con una specialità che non fa parte delolimpico, ovvero ladal metro. Dalle prime ore del mattino italiano andranno in scena i preliminari della prova femminile e maschile e i migliori dodici approderanno in Finale, prevista sabato 15. Tra le donne Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi andranno a caccia ...

...00 italiane, già nel corso della notte e mattinata avremo diverse gare tra nuoto artistico con il solo tecnico maschile e femminile e icon i due trampolini da 1 metro.COMPLETO I ...... nuoto in acque libere, pallanuoto,e nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato ...COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA ...Prima giornata che non assegna medaglie ma promette subito spettacolo cone nuoto artistico. ... ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO MONDIALI, ...

Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Dal 14 al 22 luglio i Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) terranno banco. Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di ...Dal 15 al 20 luglio il nuoto di fondo sarà di scena nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Presso il Seaside Momochi Beach Park, si terranno le prove del programma iridato che, come stabilito da Wor ...