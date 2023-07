Calendario nuoto artistico | Mondiali 2023 | orari 14 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ormai l’attesa sta per finire: da domani, venerdì 14, a sabato 22 si svolgeranno a Fukuoka (Giappone) idi. Si tratta di una competizione molto importante, che per molti atleti fungerà anche da test in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La prima giornata sarà di “riscaldamento”, visto che non verrà assegnata alcuna medaglie. Ilsi aprirà alle 2:00 italiane con il preliminare del singolo tecnico femminile, prova in cui per il Bel Paese scenderà in acqua Susanna Pedotti. Si continuerà poi alle 5:00 con le qualificazioni del singolo tecnico maschile, dove il grande assente sarà Giorgio Minisini (l’azzurro non parteciperà a nessunadi questia causa di una lesione completa del menisco ...

Nelle prime ore di venerdì 14 si alzerà il sipario sui Mondiali di tuffi a Fukuoka. Un appuntamento iridato che sarà un test molto importante per la giovane squadra…