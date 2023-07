Caldo infernale | con temperature record mai viste in Italia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non si prospettano rincuoranti le previsioni sul meteo dei prossimo giorni di Esa, The European Space Agency. L’agenzia spiega che questo in cui ci troviamo, è un periodo di “intenso ed estremamente prolungato“. Ed oltretutto… Appena iniziato. Ledovrebbero raggiungere la sogliadi 48°C sulle isole di Sicilia e Sardegna, potenzialmente le più L'articolo proviene da Il Difforme.

A continuare ad enfatizzare che fa unstai sicuro che alla fine si prova undecisamente. Con l'andare del tempo questa forma di imbonimento mediatico prese il nome di ...Il, tuttavia, potrebbe attenuarsi nella seconda metà di luglio. Il contrasto tra correnti calde e fredde, tra il 20 e il 22 luglio, scatenerebbe violenti temporali su alcune zone del ...I migliori prodotti per affrontare ilin auto. Tra i prodotti utili per auto offerti in questi giorni su Amazon grazie al Prime Day c'è LEWONPO Parasole per parabrezza anteriore per auto , che ...

In Sicilia e Sardegna le temperature potrebbero superare i 48 gradi. L'agenzia spaziale europea: «È solo l'inizio».Siamo nel cuore di una feroce ondata di caldo infernale, ma le previsioni meteo non lasciano ben sperare. Proviamo a dirvi quando finirà questo incubo, ...