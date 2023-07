Caldo africano ancora per 7 giorni | picchi di 42 °C in queste città | è allarme

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilperdureràper altri 7. Sono previsti nuovi record da bollino rosso in tutta Italia, è emergenza nazionale. Un luglio cosìnon lo si vedeva da moltissimi anni. Sono ormai diversiche gran parte della penisola è invasa da temperature record che stanno creando dei disagi alla popolazione. Unche proseguiràper tutta la prossima settimana. L’anticicloneha invaso l’Italia – CheNews.itLa settimana appena iniziata sta segnando temperature da record di oltre 40 °C. La nostra penisola è stata invasa dall’anticicloneCerbero che sta infiammando il paese nel vero senso della parola. Un’ondata di calore che non sembrerebbe terminare ...

Nei primi 3 - 4 giorni della prossima settimana l'anticicloneCaronte raggiungerà la massima potenza di calore . Per alcune città potrebbero cadere degli storici record di, come a Roma.Secondo gli esperti, l'ondata dieccezionale insisterà sull'isola anche per tutta la prossima settimana. Si tratta di seconda ondata dicon temperature roventi che di giorno raggiungono facilmente i 35 - 37 gradi su molte città e anche di più sulla Sardegna. Il progressivo aumento delle temperature previsto nei prossimi ...Ondate di calore in Sicilia e scatta l'allerta rossa della Protezione Civile. L'anticicloneCerbero non dà tregua alla Sicilia. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento ...di...

Sull'Italia una nuova ondata di caldo africano: dopo Cerbero ora arriva Caronte RaiNews

Le condizioni meteo sono così folli che la fine del caldo è diventata un sollievo. Ovviamente ci sono sempre persone che amano la calura intensa, ma ...Firenze, 13 luglio 2023 – Dottor Bernardo Gozzini, capo del consorzio Lamma (il servizio meteo della Toscana), per favore ci può dire quando passa questo bollore "Eh sì, la situazione è parecchio afo ...