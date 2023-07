Calciomercato ultime notizie oggi | Roma | spunta André Silva in attacco Lazio | si complica Zielinski Inter | il Chelsea rifiuta l' offerta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero.it.

Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero.it.Dal profilo ufficiale Twitter di Sportialia si apprende una notizia di: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizieLe notizie più importanti della giornata dinel nostro notiziario: guarda il punto video di Francesco ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Roma sempre molto attiva in questo calciomercato: Tiago Pinto, dopo aver chiuso per Kristensen, è pronto a rinforzare ancora la difesa di Mourinho ...Calciomercato Milan: continua la caccia al sostituto di de Ketelaere, dato in uscita dai rossoneri e finito nella lista dei desideri del PSV Eindhoven ...