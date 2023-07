Calciomercato Torino | tesoretto Schuurs per Doig e Vlasic

(Di giovedì 13 luglio 2023): con la cessione dii granata possono provare l’affondo pere il ritorno diIlsa che difficilmente Perrimarrà in granata il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport però, i dirigenti sono pronti ad ottimizzare al meglio la sua cessione, con destinazione più probabile – e preferita del calciatore – in Premier League. Con ilmaturato dalla sua cessione infatti Vagnati si prepara a dare a Juric due importanti pedine: la prima èdal Verona – tra domanda e offerta ballano un paio di milioni – e la seconda è il ritorno in granata di Nikoladal West Ham.

...daa Milano il processo penale che vede coinvolta la Juventus per la manovra stipendi e l'accusa di falso in bilancio. Agnelli e l'ex dirigenza della Juventus (LaPresse) -.itLa ...... da Andrea Agnelli in giù e chiesto che il procedimento a carico degli stessi e del club bianconero, prosegua a Milano e non più a, poiché nel capoluogo lombardo ha sede la Borsa, obiettivo ...Il centrocampista, arrivato con una settimana d'anticipo aper riprendere il lavoro di recupero, continua ad essere nel mirino dell'Arabia Saudita. Paul Pogba (LaPresse) -.itL'Al ...

Calciomercato Torino, giorni decisivi per Vlasic: filtra ottimismo tra le parti Toro News

Il difensore svedese resta l’obiettivo principale del club nerazzurro per rinforzare la difesa Tanto rumore per altri difensori con l’obiettivo di guadagnare quanto più vantaggio possibile sul reale p ...Arriva la decisione del Procuratore Generale sul Processo Prisma che vede coinvolta la Juventus: la novità in campo penale ...