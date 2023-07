Calciomercato Napoli | Osimhen a Parigi dipende da Mbappé

(Di giovedì 13 luglio 2023), per l’eventuale cessione di Victoral PSG i francesi devono prima sciogliere il nodoÉ Kylianla pedina che dovrebbe muovere il domino delle punte in questa sessione di mercato: da luil’arrivo die di 200 milioni nelle casse del. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Al-Khelaifi sta lavorando per riuscire a vendere il fuoriclasse francese in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a zero a gennaio. Trattativa che procede sotto traccia e da cuila decisione deini per quanto riguarda il suo sostituto.

Sportiello si è già tolto dal gruppo per andare al Milan a parametro zero, ieri l'ha seguito Gollini, ma per tornare al, secondo di Alex Meret. Ancora in prestito oneroso (400 mila euro) con ...Punti chiave 09:03 Inter, nuova offerta al Chelsea per Lukaku 09:02, Faraoni a un passoIl jolly perfetto per il, lo hai tenuto d'occhio per un paio di stagioni e dall'ora volevi fare un bellissimo regalo ai tifosi specialmente alla città. Te ne sei innamorato e finalmente riesci ...

Tmw - Faraoni-Napoli in chiusura, si sblocca il prestito di Zanoli: i dettagli CalcioNapoli24

Sono andate a ruba le nuove maglie, la prima azzurra e la seconda, Away, bianca con lo sfondo del golfo e il Vesuvio da cui nasce lo scudetto ...Alcune situazioni sono cambiate nelle vicende inerenti al calcio mercato estivo per le diciannove avversarie del Genoa nella stagione 2023/2024. Questa la situazione formazione per formazione, terza..