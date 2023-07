Calciomercato Napoli | c’è un nome in pole per il dopo Kim

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’addio di Kim Min-jae sta facendo muovere da settimane la dirigenza partenopea sul mercato: c’è unintra i tanti difensori seguiti. Per Il Mattino, noto quotidiano natano, non ci sono dubbi, Aurelio De Laurentiis e Garcia avrebbero individuato il profilo giusto per sostituire Kim. Durante gli ultimi summit tra dirigenza e staff tecnico, si era cercato di fare il punto sui colpi in entrata e uscita del mercato. La dirigenza ha chiesto al neo mister Rudi Garcia quali fossero le esigenze e per il tecnico francese non ci sono stati dubbi: avere da subito un difensore da portare in ritiro a Dimaro-Folgarida.che negli ultimi giorni il centrale più vicino agli azzurri sembrava il giapponese Itakura, adesso secondo Il Mattino, ilavrebbe scelto Max Kilman, difensore inglese classe ...