Calciomercato | Milan Prolungamento di contratto per Chaka Traorè

L'attaccante ivoriano classe 2004 ha prolungato il suo contratto fino al 2028 MILANO - Chaka Traorè e ilavanti insieme. L'attaccante ivoriano classe 2004, fa sapere il club rossonero, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell'estate 2021, Traorè ha disputato queste due ...Da André Silva a Castillejo , da Paquetà a Conti , questo l'elenco dei flop di mercato delnegli ultimi anni. vai alla galleryE allora in questa sessione di mercato il nuovo, quello di Furlani e Moncada, non direbbe no ad un addio, ma non a qualunque cifra. LE CIFRE A BILANCIO - 32 milioni di euro più 3 di bonus , di ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: seconda offerta dell'Inter per Lukaku. Milan su Reijnders, Gollini torna al Napoli Fanpage.it

Charles De Ketelaere può lasciare il Milan dopo una sola stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi, la bocciatura dopo un anno è definitiva e il belga è sulla lista dei partenti. Arrivato ...A Berardi sono stati offerti 15 milioni l’anno a Zaniolo 30 milioni per quattro stagioni. Immobile ha rinunciato ad un biennale da 70 milioni L’Arabia Saudita non si ferma più: i sauditi ora vogliono ...