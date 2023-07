Calciomercato Milan | per Reijnders manca l’ultimo passo con l’AZ

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023), intesa economica quasi raggiunta conAlkmaar per: d’accordo sulla cifra, non sul metodo di pagamento L’accordo tra ile Tijjanic’è e c’è da tempo. Si parla di un intesa tra le parti per 1,7 milioni a stagione. Tocca, però, trovare l’accordo anche conAlkmaar e qui l’affare si complica. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta delera di 20 milioni più 5 di bonus. Il club olandese vorrebbe 25 milioni, in un unico bonifico; i rossoneri, invece, vorrebbero dividere parte fissa e bonus legati al rendimento. La coincidenza tra domanda e offerta c’è, l’accordo è vicino. La risposta delAlkmaar non è ancora arrivata, ma è solo questione di tempo ...