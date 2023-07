Calciomercato Milan | l’Aston Villa offre 25 milioni per De Ketelaere

(Di giovedì 13 luglio 2023)piomba su Decon 25: i dirigenti rossoneri ne chiedono però 30 Il grande colpo di mercato deldello scorso anno potrebbe già salutare la maglia rossonera. Charles Deè sul mercato e le prime sirene si fanno sentire: come riportato dalla Gazzetta dello Sport infattiha aperto all’acquisto del belga. Il club inglese ha proposto 25. Ilne chiede 30. Ad ora quella deins è l’unica proposta concreta alla società rossonera, che si è convinta nel lasciare andare un giocatore che, a differenza di Leao e Tonali, non ha convinto per una seconda chance. LEGGI ALTRE ...

1 L'avventura di Charles De Ketelaere con ilè sempre più vicina alla conclusione dopo solo un anno, fallimentare. Che ilcerchi compratori è assodato da tempo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , negli ultimi giorni è arrivato un sondaggio da parte dell'Aston Villa, ma la distanza è ancora ...Sportiello si è già tolto dal gruppo per andare ala parametro zero, ieri l'ha seguito Gollini, ma per tornare al Napoli, secondo di Alex Meret. Ancora in prestito oneroso (400 mila euro) con ...... ha parlato di entusiasmo ma il presidente delPaolo Scaroni ha usato anche parole che non ...nessuna delle squadre che vorrebbe il titolo ha completato i reparti con 45 giorni di...

Calciomercato, news di oggi in diretta: seconda offerta dell'Inter per Lukaku. Il Milan aspetta una risposta per Reijnders Sport Fanpage

Era il 29 luglio del 2022 quando il Milan chiudeva l’operazione Charles De Ketelaere ... poco estroverso oltre che l’impatto con la Serie A e con un monumento del calcio difficile da gestire che è San ...Si sblocca il calciomercato in casa Milan, con la giornata di mercoledì 12 luglio che potrebbe ben presto divenire importante chiave della sessione di trasferimenti estiva, e conseguentemente per la ...