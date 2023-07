Calciomercato Milan | gli ultimi movimenti e gli acquisti di lusso | la squadra si sta rinforzando?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Con l’arrivo di Christian Pulisic ilha senz’altro messo a segno uno dei colpi più interessanti delitaliano, almeno fino a questo momento. Trovatosi nella necessità di dover sostituire Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, i rossoneri sono andati su un giocatore dalla valutazione abbordabile in virtù delle ultime stagioni con più ombre che luci, ma ancora giovane e con del potenziale inespresso. Una politica vista per certi versi anche nella vicenda Sandro Tonali, anche se con una differenza sostanziale. Ceduto il classe 2000 al Newcastle, i rossoneri hanno deciso di sostituirlo con Ruben Loftus-Cheek che a 27 anni non sembra poter avere ulteriori grandi margini di crescita né essere un sostituto all’altezza di Tonali. Interessante, invece, l’operazione che ha portato Marco Sportiello ao: arrivato a parametro ...

L'avventura di Charles De Ketelaere con il Milan è sempre più vicina alla conclusione dopo solo un anno, fallimentare. Che il Milan cerchi compratori è assodato da tempo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni è arrivato un sondaggio da parte dell'Aston Villa, ma la distanza è ancora...

