Calciomercato Milan – Aston Villa su De Ketelaere | parte la trattativa

Napoli, piace Kamada, molto vicino alcon Maldini e adesso di nuovo possibile obiettivo dei campioni d'Italia "Il Giappone è in cima ai miei pensieri, il problema è trovare un ...... il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 13 luglio Inter ehanno messo a ... Diretta Mercato -.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. ...Rassegna Stampa 13 luglio -.it'La Gazzetta dello Sport' apre in prima pagina con il ... Poi il: 'Pulisic porta dall'America più gol e affari con la 11 di Ibra'. Il 'Corriere dello ...

Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Pellegrini Pianeta Milan

Furlani ed il Milan sono aperti al dialogo, con il calciomercato sullo sfondo ed una prima idea che sembra essere chiara: a meno di cifre spropositate, il belga non parte.Milan, si allarga la concorrenza per Charles De Ketelaere. Il belga ex Bruges e’ in bilico tra permanenza e addio e i rossoneri tengono monitorata la situazione accanto a lui. La dinamica e’ chiara, c ...